Сенат Соединенных Штатов одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток 2". Законопроект поддержали 86 сенаторов, против высказались восемь, пишет Интерфакс.

"Мы наконец-то отправим этот жизненно необходимый законопроект на стол к президенту", - сказал перед голосованием в Сенате США лидер большинства, республиканец Митч Макконнелл.

Ранее проект оборонного бюджета на 2020 год под названием NDAA в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Положение о санкциях в National Defense Authorization Act (NDAA) сформулировано на основе законопроекта, представленного ранее в 2019 году сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Авторы законопроекта под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы" утверждают, что он предполагает "сокрушительные, целенаправленные санкции в отношении тех, кто принимает участие в установке российского "Северного потока 2".

Как сообщалось, санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Также в законопроект включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

Напомним, что санкции США против газопровода "Северный поток-2" не остановят его строительство.

Также мы писали о том, что Бундестаг одобрил правки, которые позволят запустить Северный поток-2.