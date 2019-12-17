Посольство США в Украине осудило насилие на акциях протеста под Верховной Радой из-за земельной реформы. Об этом сообщает посольство в Facebook.

В частности, дипломаты высказались против насилия по отношению к полиции и журналистам.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной рады", - говорится в заявлении.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Сегодня в центре Киева в правительственном квартале проходили акции протестов, в частности, против закона об открытии рынка земли. В этой акции принимали участие националистические организации, они пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, после чего начались столкновения с полицией. По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, в столкновениях под Верховной радой принимали участие до 500 человек. В результате пострадали 17 полицейских и журналисты.

Напомним, что Зеленский осудил столкновения под Радой.

Также "Страна" разбиралась, как и почему под Радой подрались полиция и националисты.