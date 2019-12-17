Сегодня, 17 декабря, в Святошинском районном суде Киева давала показания бывший министр юстиции Елена Лукаш по делу об экс–беркутовцах, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время Евромайдана.

Как сообщает корреспондент "Страны", допрос Елены Лукаш длился более трех часов.

Елена Лукаш рассказала, что была членом группы по мирному урегулированию кризиса, связанного с событиями на Майдане 2014 года. Также она ответила на ряд вопросов защиты обвиняемых и представителей обвинения в лице прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Свою речь Лукаш начала с цитирования закона "Об амнистии", который был подписан экс-и.о. президента Украины Александром Турчиновым в феврале 2014 года. Лукаш отметила, что в этом законе отсутствует термин "мирные акции протеста", что свидетельствует о том, что предмет изучения – не "мирные", а "массовые акции протеста".

Также экс-министр юстиции рассказала, что тогдашние представители Майдана (Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок) регулярно приходили в Администрацию президента Януковича на множество встреч, на которых обсуждали урегулирование протеста на Майдане. "Также они неоднократно приходили на частные встречи к Януковичу. Исключением не были и Петр Порошенко, Александр Турчинов, Юрий Луценко. Все представители Майдана приходили к Януковичу и предлагали свои варианты перемирия", — заявил Лукаш.

Она также отметила, что представители Майдана "на ковре" у Януковича вели себя "нежно и многообещающе". "Они часто жаловались на майдановцев, говорили, что не могут их контролировать, рассказывали, какие они плохие. А когда выходили на площадь, то говорили, что плохие мы (представители власти времен Януковича – Ред.) и призывали людей к радикальным действиям", — сообщила Елена Лукаш.

Экс-министр добавила, что представители Майдана на переговоры всегда ходили вместе, так как не доверяли друг другу и боялись, что кто-то из них может договориться с Януковичем в одиночку.

Кроме того, Елена Лукаш вспомнила о нескольких договоренностях о мирном урегулировании и подписании так называемого Меморандума между оппозицией и тогдашней властью. "Этот проект назывался "Широкий компромисс", в который входила амнистия для протестующих. Но ничем это не закончилось. Оппозиция не сдерживала обещания, данные на переговорах. Каждую неделю происходило какое-то ЧП, которое возбуждало протестное настроение: кому-то ухо отрезали, кого-то избили", – вспомнила Лукаш.

На вопрос адвоката экс-беркутовца Олега Янишевского – Стефана Решко, знала ли Лукаш, что готовится операция по "зачистке" на Майдане Независимости в период с 18 по 20 февраля 2014 года, Лукаш ответила, что не имела отношения к организации подобных операций: "Я знала, что подобная операция обсуждалась в связи с угрозой массового убийства людей из-за Дома профсоюзов. Александр Якименко (тогда был главой СБУ – Ред.) часто говорил, что нужно делать операцию, так как, по их информации, на Майдане была химическая лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ".

Также Лукаш рассказала, что отношение Януковича к силовому варианту наведения правопорядка было очень негативным. "Янукович часто говорил, что мирные протестующие на Майдане должны отделиться от экстремистских групп. Среди экстремистов работали сотрудники секретных служб, и власть знала, что их можно побороть, но Янукович был против применения силы", – утверждает она.

Большинство вопросов со стороны обвинения в лице прокурора ГПУ Игоря Земскова касались приостановления подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. К примеру, прокурор спросил у Елены Лукаш, почему она подписала договор о приостановлении подписания ассоциации с ЕС. На что Елена объяснила, что Кабмин, – это коллегиальный орган, каждое решение которого обязан подписывать министр юстиции, несмотря на то, согласен он с этим решением или нет. "Я подписывала миллион документов. Решения Кабмина визируют три министерства: Министерство финансов, Минэкономики и Минюст", – добавила экс-чиновница.

Другие вопросы касались того, имела ли отношение Лукаш к применению силы к протестующим со стороны правоохранительных органов. "Нет, я не знала, и на совещаниях, где такие решения принимались, если они принимались, я не присутствовала", — прозвучал ответ экс-министра.

В ходе допроса Елены Лукаш прокуроры упомянули экс-главу Администрации президента Януковича, Андрея Портнова. У Елены Лукаш спросили, предлагал ли Портнов президенту Януковичу силовой вариант разгона Майдана? На что она ответила, что Портнов занимался судебной реформой.

Отвечая на вопрос прокурора об отставке тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, Елена Лукаш сказала, что это было сделано для урегулирования конфликта и снижения протестных настроений: "Мы тогда сказали, чтобы нас всех уволили, если мы не справились со своей работой в части подписания соглашения об ассоциации с ЕС".

Ранее "Страна" разбиралась в том, кто устроил массовый расстрел в центре Киева четыре года назад.

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