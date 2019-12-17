Елена Зеленская встретилась в Баку с женой президента Азербайджана за столом со сладостями. Фото
В столице Азербайджана Баку 17 декабря состоялась встреча первого вице-президента республики Мехрибан Ариф кызы Алиевой и первой леди Украины Елены Зеленской.
Об этом сообщается в Facebook Алиевой.
На странице азербайджанской топ-чиновницы, которая еще приходится супругой президенту Ильхаму Алиеву и невесткой бывшему главе государства Гейдару Алиеву, размещены фото встречи.
Фото: Facebook/ FirstvicepresidentofAzerbaijan
Под снимками кратко сказано, что Елена Зеленская находится с визитом в Азербайджане. Судя по фотографиям, первые леди пообщались в неформальной обстановке - за столом с десертами и фруктами.
Как писала "Страна", визит президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Баку начался 16 декабря, а завершается сегодня.
На встрече в Азербайджане лидеры двух стран обсудили войну на Донбассе и конфликт в Нагорном Карабахе.