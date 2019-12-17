Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года, написала письмо его маме.

Полный текст письма опубликовал у себя на Facebook-странице Влад Добош - адвокат Кузьменко, известной также как "Лиса".

Фото: Facebook/ VadyslavDobosh

"Страна" приводит полный текст послания.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно.

Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю.

Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование.

Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти.

Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти Вашего сына сейчас делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну и за это.

Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы им посмотреть в глаза.

Держитесь. С уважением, Кузьменко".

Напомним, вчера Кузьменко дала согласие на сотрудничество со следствием. А ее адвокат заверил общественность, что его подзащитная не знала "сообщников", с Антоненко же познакомилась в соцсетях.