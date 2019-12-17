Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал беспорядки под Верховной Радой из-за реформы рынка земли, в результате которых пострадали и полицейские, и мирные граждане.

"Каждый имеет право на мирное собрание. Каждый имеет право высказать мнение. И каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой", - сказано в Telegram-канале президента.

Отмечается, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон.

"Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - считает Зеленский.

"Это не путь цивилизованной страны. Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - подытожил президент.

Фото: t.me

Напомним, что в Киеве колонна Нацкорпуса, которая переходила дорогу на красный, разбила стекло проезжавшей мимо "Тесле".

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