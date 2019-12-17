Главный тренер испанского ФК "Вальядолид" Серхио Гонсалес заявил, что 20-летний украинец Андрей Лунин дебютирует за первую команду в матче 1/64 финала Кубка Испании против "Толосы". Об этом пишет Marca.

"Рады, что некоторые игроки получат игровое время и поучаствуют в матче", - заявил Гонсалес.

Уточняется, что матч состоится 18 декабря в 19.00. "Толоса" представляет 4-й дивизион Испании.

Напомним, что Андрей Луин еще в августе стал игроком "Вальядолида" на правах аренды. Он уже 17 раз попадал в заявку на матчи, но ни разу не играл.

Ранее "Страна" писала о том, что молодежная сборная Украины по футболу получила миллион долларов за победу на чемпионате мира U-20, а Андрей Лунин был признан лучшим вратарем турнира.

Также мы сообщали, что юный украинский голкипер Лунин вошел в число претендентов на футбольную премию Golden Boy.