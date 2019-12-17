Начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко освободили из СИЗО под залог в размере 20 млн грн. Об этом сообщает "Укринформ".

У здания СИЗО Марченко, которого ГБР обвиняет в закупке для ВСУ бракованных бронежилетов, пообщался с журналистами. Он сказал, что 1 млн грн залога за него внесли неравнодушные активисты, а остальные 19 млн грн - экс-президент Петр Порошенко.

"Я думаю, что это его гражданская позиция, он очень уважительно относится к военным, к волонтерам", - прокомментировал поступок Порошенко генерал.

Он также рассказал, что через адвокатов ему предлагали выйти под залог раньше, но он отказался, так как не имел морального права оставить своих подчиненных, которые тоже находились в СИЗО по делу о бронежилетах. После изменения им меры пресечения на круглосуточный домашний арест он согласился выйти под залог.

Кроме того, Марченко заявил, что не причастен к закупкам некачественных бронежилетов.

"Относительно дела хочу сразу уточнить, что как ГБР, так и многие СМИ трактуют, что якобы я причастен к закупке некачественных бронежилетов. Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция - это контроль качества согласно той документации, которую имеет Министерство обороны. Также хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные не нарушали свои обязанности. Я несу за это полную ответственность и готов нести ее в дальнейшем. Дело было сфабриковано", - заверил военный.

Однако он не смог пояснить, кому было нужно фабриковать дело. В заключение генерал пообещал доказать свою невиновность в суде и назвал свое содержание в СИЗО психологическим давлением.

Напомним, 11 ноября Печерский суд Киева арестовал Марченко на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн. Позже размер залога был снижен.

Вчера во время благотворительной акции по сбору денег на залог для генерала чета Порошенко пообещала заплатить 19 миллионов.