19 декабря в Украине отмечают День Святого Николая. В этот день детям дарят подарки - обычно это сладости. Рассказываем о традициях праздника и идеях подарков.

Кто такой святой Николай

Память Николая Чудотворца церковь чтит 19 декабря. Это один из самых почитаемых святых в народе. Он считается покровителем детей, заключенных, путешествующих, сирот. Святой Николай спасал невинно осужденных, моряки молились ему во время бури.

Николай Чудотворец стал прообразом новогодних фольклорных персонажей - Санта-Клауса, Деда Мороза, Микулаша. Среди добрых деяний, которые приписывают ему - история с тремя бедными девушками, которым он подарил приданное, желая избавить от плохой судьбы. Накануне Рождества он подбросил мешок с золотом им в дом.

Святой Николай

После смерти его мощи стали мироточить и стали объектом паломничества. Сегодня большая их часть хранится в базилике в итальянском городе Бари, а также в храме Святого Николая на острове Лидо в Венеции.

Кстати, в 2014 году британские антропологи попытались реконструировать внешность святого по останкам черепа. Они выяснили, что это был человеком ростом около 168 см, с бородой, круглой головой и массивной челюстью.

Традиции праздника

День почитания Николая превратился в праздник во время которого дарили подарки детям, вспоминали о сиротах и обездоленных. В католических странах было принято оставлять подарки в чулках, которые оставляли у каминов и печей. Считалось, что Николай оставляет гостинцы, проникая в дом через дымоход.

У славян детям также раздавали подарки, а непослушным вместо сладостей приносили палку, как напоминание, что за шалости их ждет наказание. Молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам, девушки гадали на суженого.

Еще одна традиция - помириться, если с этом году были ссоры, и отдать долги , чтобы следующий праздник встретить с финансовым благополучием.

В советское время традиция отмечать Святого Николая, как и многие другие религиозные праздники, утратила популярность. Первый официальный праздник Святого Николая в Киеве отметили уже в 1990 году.

19 декабря продолжается рождественский пост, но в виде исключения для детей пекли специальное угощение - "миколайчики" (среди ингредиентов там яйца и масло).

Миколайчики

Это печенье из медового теста, посыпанное сахарной пудрой. Его делали в форме рыбок, звездочек, ангелов, лошадок или фигурок святого Николая с бородой.

Что дарят в этот день

Традиционно дети 19 декабря получают сладости - конфеты, шоколадки, пряники, леденцы, печенье, батончики.

Фото: Подарки на Святого Николая часто оставляют вот в таких сапожках

Однако современные родители в этот день дарят и другие подарки. Это может быть что-то полезное: книги, развивающие игры и гаджеты, техника. Или игрушки, одежда, косметика.