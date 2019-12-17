В пгт Чабаны Киевской области представители коммунальной организации поссорились со строителями из-за грязных колес, конфликт закончился дракой и стрельбой. Об этом сообщает в Facebook полиция Киевской области.

Коммунальщики Чабанов решили не выпускать со строительной площадки грузовые автомобили, пока те не смоют грязь с колес, пачкающую асфальтовое покрытие. О решении они предупредили руководителей стройки.

Один из работников коммунального хозяйства перегородил легковым автомобилем дорогу водителю грузового авто, выезжавшего со стройплощадки с грязными колесами.

Скриншот: Facebook/ pol.kyivregion

Водитель-строитель начал возмущаться. Между мужчинами разгорелась ссора. В итоге водитель грузовика взял в своем автомобиле травматический пистолет. В это время на помощь коммунальщику подоспели его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили травмы. Еще два работника коммунального хозяйства - ранения ноги и живота.

На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганских действий и умышленного нанесения телесных повреждений.

Напомним, сегодня произошла масштабная драка у стен Верховной Рады.

А 1 декабря "Страна" писала о происшествии в киевской пиццерии MisterCat, куда ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку.