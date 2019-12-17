Неупорядоченность первичного рынка жилья негативно влияет на возобновление ипотечного кредитования. Об этом во время презентации Отчета о финансовой стабильности сказал директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Виталий Ваврищук, сообщает Укринформ.

"Мы все ожидаем возобновления ипотечного кредитования. Предпосылки для этого постепенно создаются, банки, по нашему убеждению, будут готовы выдавать все больше и больше ипотечных кредитов, но остаются фундаментальные проблемы, связанные с неупорядоченностью первичного рынка жилья", - сказал Ваврищук.

Он отметил, что рынок жилищного строительства является абсолютно непрозрачным, а физические лица и домохозяйства зачастую не знают, кто является настоящим владельцем компаний девелоперов. Кроме того, права инвесторов обычно не защищены, а те механизмы, которые предусмотрены в договорах, не действуют на практике.

"Уже устоявшейся практикой является задержка сдачи жилья инвесторам. Если этот вопрос не будет урегулирован и не будут введены более жесткие правила регулирования первичного рынка недвижимости, то это может сдерживать возобновление ипотечного кредитования. По нашему мнению, рынок недвижимости является социально важным и правила регулирования этого рынка должны быть достаточно жесткими. Этот вопрос требует не только внимания Национального банка", - отметил Ваврищук.

Как отмечается в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2019 года, обычно ипотечное кредитование является мощным и едва ли не единственным источником финансирования сделок на рынке жилья. В Украине же объемы ипотеки являются неестественно низкими: соотношение ипотечного портфеля в гривне к ВВП составляет менее 1%; а по данным участников рынка, ипотекой финансировалось менее 7% сделок. Среди основных препятствий развитию ипотеки - высокая стоимость кредитов, даже несмотря на постепенное смягчение монетарной политики в последнее время. Недостаточная прозрачность застройщиков вместе со значительным количеством недобросовестных участников рынка уже привели к формированию "фонда долгостроев".

На конец августа 2019 года в городе Киеве, по данным компании DC Evolution, насчитывалось 66 жилых комплексов, подпадающих под признаки долго- либо недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднегодовое количество новых квартир в Киеве за последние пять лет. Осенью к ним фактически добавились объекты крупнейшего застройщика. Проблемы корпорации "Укрбуд" угрожают строительству 46 домов и нарушают права 13 тыс. инвесторов. Разрушенная репутация крупнейшего застройщика может резко остановить спрос на первичном рынке и приведет к ухудшению финансового положения всех его участников.

Напомним, что премьер Гончарук заявлял в Раде об ипотеке в 13%.

Также мы писали о том, как будет работать закон о возобновлении ипотечного кредитования в Украине.