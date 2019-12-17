Экс-наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу подтвердил, что получил предложение возглавить бразильский клуб "Сантос". Об этом пишет Gazeta Sporturilor.

"Предложение от "Сантоса" конкретное и серьезное. Я еще не принял решения, сделаю это после Нового года, потому что есть и другие интересные предложения", заявил 74-летний румынский наставник.

"Это предложение делает мне честь. Но это далеко от дома, это единственное препятствие. Да и жена не слишком рада такой перспективе", - сказал Мирча Луческу.

Напомним, 59-летний наставник "Сантос" Хорхе Сампаоли на днях объявтл об отставке с поста главного тренера.

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