В селе Вербень Ровенской области дошкольники вынуждены добираться до детского сада на самодельном фургоне из дерева и фанеры, который тащит лошадь. Об этом сообщается на Facebook-странице организации "Освитория", которая занимается развитием и реформированием образования в Украине.

В посте о буднях села приведены фотографии транспортного средства.

Фото: Facebook/ osvitoria.media

"Дети из села Вербень на Ровенщине ездят в садик в... самодельной деревянной карете (!), запряженной лошадьми. В селе просто нет другого транспорта, чтобы возить детей в детсад. Как вам такое?" - сказано в записи.

В комментариях возмущенные пользователи обращаются к правительству: "Новая украинская школа! Реформы! "Как в Финляндии"! Уважаемые министры образования, не в Японию надо ездить и выкладывать фото, как там, а по таким местам, и делать что-то!".

Летом "Страна" писала, что в городе Каменское Днепропетровской области упал вниз бетонный карниз крыши школы, разрушив навес и порог.

А в ноябре мы рассказывали о том, что Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за отсутствия отопления.