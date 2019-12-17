По оперативным данным Патрульной полиции, на прошлой неделе на столичных дорогах произошло 956 аварий (на позапрошлой неделе – 896). В том числе 54 ДТП-с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 23), пишет Киев Оперативный в Telegram.

Отмечается, что погибло двое людей, которые были пешеходами (на позапрошлой неделе – столько же погибших), травмы получили 66 человек (на позапрошлой неделе – 26), из них трое велосипедистов и один мотоциклист.

Также произошло 29 наездов на пешеходов (на позапрошлой неделе – 14). При этом 13 наездов произошло на пешеходных переходах.

"На мокрой или покрытой гололедом дороге авто ведет себя иначе и может стать неуправляемым. Не разгоняйтесь, избегайте резких движений. Даже если вы думаете, что контролируете ситуацию, ее могут не контролировать водители соседних авто. Если идет дождь, снег или дорога подмерзла, выезжайте заблаговременно. Если нужно остановиться, нажать на тормоз плавно – так успеют отреагировать водители позади. Обходите большие лужи. Во время дождя, снегопада передвигайтесь с включенными фарами, желательно – противотуманными", - дают советы патрульные.

Напомним, что стали известны детали ДТП под Киевом, в котором пострадали двое детей.

Также мы писали о том, что опубликовано видео страшного ДТП в Киеве с участием "скорой", в котором погибли два человека.