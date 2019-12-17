Футболист Зозуля планирует пресс-конференцию, чтобы рассказать о фанах "Райо Вальекано", обвинивших его в нацизме
Форвард "Альбасете" украинский футболист Роман Зозуля планирует выступить с пресс-конференцией после инцидента с фанатами команды "Райо Вальекано". Об этом пишет "Трибуна".
Уточняется, что время и место пресс-конференции Романа Зозули пока не известны.
Напомним, Роман Зозуля в очередной раз оказался в эпицентре скандала во время матча Райо Вальекано - Альбасете в Мадриде. Игру с его участием пришлось прервать из-за скандирования ультрас на стадионе, которые считают футболиста нацистом. Это уже не первый подобный случай с Зозулей в Испании. Называли его нацистом и во время игры в Германии.
Также мы сообщали, что Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом.
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