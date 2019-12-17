Форвард "Альбасете" украинский футболист Роман Зозуля планирует выступить с пресс-конференцией после инцидента с фанатами команды "Райо Вальекано". Об этом пишет "Трибуна".

Уточняется, что время и место пресс-конференции Романа Зозули пока не известны.

Напомним, Роман Зозуля в очередной раз оказался в эпицентре скандала во время матча Райо Вальекано - Альбасете в Мадриде. Игру с его участием пришлось прервать из-за скандирования ультрас на стадионе, которые считают футболиста нацистом. Это уже не первый подобный случай с Зозулей в Испании. Называли его нацистом и во время игры в Германии.

Также мы сообщали, что Зеленский поддержал футболиста Зозулю, которого в Испании назвали нацистом.