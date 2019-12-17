Руководитель молодежного направления в Радикальной партии Олега Ляшко, 24-летний Игорь Белов вышел из политсилы. Об этом он написал в сториз своего Instagram.

"Выхожу из состава Радикальной партии и оставляю проект, над которым с командой работали около трех лет", - сообщил молодой соратник (уже бывший) Ляшко.

Скриншот: Instagram/ belov90igor

Причиной разрыва с политсилой Белов назвал расхождение во взглядах с однопартийцами.

"Причиной сложения полномочий является отсутствие понимания и совершенно разные взгляды на политическую ситуацию с партийной линией", - констатировал экс-радикал.

Он также анонсировал с нового года начало работы над некоей "новой идеей, которая скоро выйдет в общество".

Белов известен как "теневой" друг нардепа-радикала Дмитрия Линько. В 2017 году Белов привел группу крепких парней на суд над главредом издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

Мы подробно рассказывали о Белове в отдельном материале.