За участие в сезоне 2019/20 ЛЧ ФК "Шахтер" заработал 44,2 млн евро. Такие данные опубликованы на странице Swiss Ramble в Тwitter.

Несмотря на то, что ни один футбольный клуб из большой европейской пятерки не пробился в весеннюю часть турнира сильнейших команд континента, сразу четыре команды заработали приличные сумму: Бенфика, с которой дончанам предстоит встретиться в Лиге Европы, получила больше 50 миллионов евро, а Аякс, Шахтёр и Зенит - более 40 миллионов евро.

Согласно обнародованным данным, горняки получили от УЕФА гарантировано 15,25 млн евро за участие в групповом этапе турнира.

По результатам выступлений, дончане заработали еще 5,7 млн евро – по 2,7 млн за 1 победу и 3 ничьи, а также 300 тысяч за 2 поражения.

Также "Шахтер" получил 23,3 млн евро за свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Фото: twitter.com

Стоит отметить, что если бы горняки вышли в 1/8 финала, то могли бы заработать еще минимум 9,5 млн евро.

Ранее "Страна" писала о том, что "Шахтер" начал продажу билетов на матч с Бенфикой.

Также мы сообщали, что Коноплянка прозрачно намекнул, какие задачи стоят перед "Шахтером" в Лиге Европы.