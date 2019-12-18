В среду, 18 декабря, в Украине продолжает держаться аномальное для середины декабря тепло. Так, температура воздуха ночью будет в среднем +2...+5 градусов, а днем от +5 до +16 градусов. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе страны сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью в западных регионах составит +3…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины так же солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью будет +2…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

В центре Украины тоже без осадков, температура воздуха ночью будет +2…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

На востоке Украины солнечно. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+8 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью +3…+6 градуса, днем +3…+5 градусов. В Крыму температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Киеве сегодня небольшая облачность, температура днем от +10 до +13.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, в Киеве побит новый температурный рекорд.

Также мы рассказывали, что в Украину в среду придет 15-градусное тепло.