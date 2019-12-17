Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Валерия Ищенко, которого подозревают в завладении 20 млн гривен и покушении на завладение еще 44 млн гривен предприятия "Укрзализнычпостач" (филиал "Укрзализныци" с 2015 года). По решению суда, мерой пресечения стало личное обязательство до 6 февраля 2020 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что Ищенко обязан прибывать к детективам Национального антикоррупционного бюро по первому требованию; сообщать детективам, прокурорам или суду об изменении своего места жительства; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми в данном уголовном производстве; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих акционерному обществу "Укрзализныця", кроме железнодорожных вокзалов; сдать на хранение детективам бюро свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд.

Отмечается, что в случае невыполнения возложенных на Ищенко обязательств, к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и может быть наложено денежное взыскание в размере от 0,25 размера минимальной заработной платы до 2 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко, а также его финансовом советнике и экс-внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015 - 2016 гг. Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Также "Страна" сообщала, что НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который владел жильем в столице, но четыре года получал компенсацию за аренду квартиры.