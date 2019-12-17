Бывший министр Булатов назвал себя торопышкой и женился на мармеладке. Свадебные фото
Лидер Автомайдана, председатель правления общественной организации "Социально ответственное общество" и экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, прославившийся в дни Евромайдана благодаря истории с похищением и отрезанием уха, женился. Фотографии моментов регистрации брака он опубликовал у себя в Facebook.
Избранницей 41-летнего бывшего чиновника стала Нина Василева - директор по коммуникациям в EPAM Ukraine. Раньше она работала руководителем департамента внутренних коммуникаций в компании "ДТЕК".
Фото: Facebook/ dmitry.bulatov
Как понятно из статуса в соцсети, пара расписалась в документ-сервисе "Готово!". Это коммунальное предприятие Киевского областного совета, расположенное на улице Генерала Алмазова, 11.
Фото: Facebook/ dmitry.bulatov
На молодых во время церемонии не было традиционных нарядов жениха и невесты. Булатов надел джинсы, кроссовки и футболку с надписью "Торопышка", а Василева - плиссированную юбку и футболку с надписью "Мармеладка".
Как пишут украинские СМИ, это не первый брак экс-министра молодежи. Ранее он был женат на женщине, о которой не распространялся в интервью. Известно только, что она предприниматель. У Булатова с ней трое общих детей: уже взрослые сыновья и дочь.
В 2014 году ходили слухи о его романе с Екатериной Лебедевой - главой пресс-службы ВО "Батькивщина".
Об истории знакомства Булатова с новой женой ничего не известно.
Как писала "Страна", год назад Булатова назначили заместителем главы Государственного агентства резерва. В большом материале о судьбах героях Евромайдана шесть лет спустя мы рассказывали, что герой истории с ухом занимает эту должность до сих пор.