Лидер Автомайдана, председатель правления общественной организации "Социально ответственное общество" и экс-министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов, прославившийся в дни Евромайдана благодаря истории с похищением и отрезанием уха, женился. Фотографии моментов регистрации брака он опубликовал у себя в Facebook.

Избранницей 41-летнего бывшего чиновника стала Нина Василева - директор по коммуникациям в EPAM Ukraine. Раньше она работала руководителем департамента внутренних коммуникаций в компании "ДТЕК".

Фото: Facebook/ dmitry.bulatov

Как понятно из статуса в соцсети, пара расписалась в документ-сервисе "Готово!". Это коммунальное предприятие Киевского областного совета, расположенное на улице Генерала Алмазова, 11.

Фото: Facebook/ dmitry.bulatov

На молодых во время церемонии не было традиционных нарядов жениха и невесты. Булатов надел джинсы, кроссовки и футболку с надписью "Торопышка", а Василева - плиссированную юбку и футболку с надписью "Мармеладка".

Как пишут украинские СМИ, это не первый брак экс-министра молодежи. Ранее он был женат на женщине, о которой не распространялся в интервью. Известно только, что она предприниматель. У Булатова с ней трое общих детей: уже взрослые сыновья и дочь.

В 2014 году ходили слухи о его романе с Екатериной Лебедевой - главой пресс-службы ВО "Батькивщина".

Об истории знакомства Булатова с новой женой ничего не известно.

Как писала "Страна", год назад Булатова назначили заместителем главы Государственного агентства резерва. В большом материале о судьбах героях Евромайдана шесть лет спустя мы рассказывали, что герой истории с ухом занимает эту должность до сих пор.