Радикалы, задержанные в ходе протестов под Верховной Радой, были отпущены. Об этом сообщил глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения. Мы отстояли своих людей. Отстоим и Украину", - написал он в Telegram.

Перед этим активисты, по словам Билецкого, собрались под Печерским управлением полиции и "дали им час" на то, чтобы они отпустили всех. "Если нет – начнем с перекрытия дороги. И нас будет становиться все больше", - заявил он.

Фото: t.me

Напомним, что всего в ходе протестов были задержаны около трех десятков человек. Их привезли в райотдел на улицу Московскую. Также сообщается, что среди полицейских 10 человек получили травмы.

Перед этим протестующие против продажи земли и против нового Трудового кодекса премьер-министра Украины Алексея Гончарука активисты из Нацкорпуса разбили стекло автомобиля "Тесла".