В Австрии власти заявили, что предотвратили сговор с целью проведения серии террористических атак. Об этом сообщает The Local во вторник, 17 декабря.

По данным полиции, в сговоре участвовали три человека, в том числе 24-летний мужчина, который поддерживал идеологию террористической организации "Исламское государство".

По данным следствия, главный подозреваемый планировал взорвать бомбу на рождественской ярмарке перед собором Святого Штефана в центре Вены в период между Рождеством и Новым годом. Также утверждается, что другие возможные цели включали Зальцбург, а также города в Германии, Франции и Люксембург.

Организатор уже отбывает срок в тюрьме после двух попыток попасть в Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Однако он мог поддерживать связь со своими сообщниками по мобильному телефону - вопреки тюремным правилам. Частью сговора также был план его побега.

Двое других подозреваемых в возрасте 25 и 31 года были взяты под стражу в конце прошлой недели. Все трое - этнические чеченцы.

Напомним, что в Вене неизвестный с ножом ранил троих прохожих.

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