В Ровно полиция нашла у местного жителя большой арсенал оружия и боеприпасов. 45-летний мужчина хранил это все в гараже, его подозревают в покушения на судью. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Ровно, которого подозревают в покушении на судью, поджоге авто и хранении оружия.

В его гараже нашли: 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, четыре с половиной кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 000 патронов разных калибров.

При том, пути он хранил в мешке, а две гранаты в пищевом пластиковом контейнере.

Сейчас проверяется его причастность к ряду других возможных преступлений, а также устанавливается круг причастных лиц.

Фото: пресс-служба полиции

Ранее "Страна" сообщала, что пьяный житель Ровно угнал авто и попал в два ДТП, повредив пять машин.

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