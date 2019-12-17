Восемь высших образований в свои 25 лет успела получить украинка Надежда Яворовенко из Винницы. Но и это не предел, поскольку вскоре она получит девятый диплом. Об этом сообщила на своей странице в соцсети глава Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, анонсируя установление нового рекорда, который будет зафиксирован 19 декабря, сразу после получения студенткой очередного диплома о высшем образовании.



Уточняется, что пять вузов девушка окончила в Украине, остальные - во Франции. Образование получено по таким специальностям: менеджмент, управление предприятиями, менеджмент организаций, менеджмент гостинично-ресторанного дела, бакалавр права, магистр права, переводчик иностранных языков, магистр европейского права.



19 декабря состоится защита магистерской работы по специальности бизнес-администрирование.

Фото: facebook.com



Ранее "Страна" писала о том, что студент николаевской "могилянки" заявил, что купил диплом за $350, заработанные в Польше, и порвал его.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура изучает не подделан ли диплом премьера Гройсмана.