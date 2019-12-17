19 декабря под Верховной Радой прошло несколько акций протеста. Главным стал митинг против продажи земли, который сопровождался потасовками с распылением газовых баллончиков. Дрались представители Нацкопуса, которым не дали установить палатки на Грушевского, и полиция. Несколько десятков человек были задержаны. Страна" вела подробный онлайн-репортаж, а потом подвели итоги произошедшего.

Теперь мы собрали реакцию соцсетей на сегодняшние события в центре Киева.

Пользователи с иронией обсуждают самые яркие фото из центра Киева с кадрами столкновений представителей Нацкорпуса и Нацдружин с силовиками.

"Рабочий с Черниговщины, которого подстраховывает зритель - демонстрирует инновационный способ прополки свеклы. И приглашает всех желающих работать на земле" - написал журналист Евгений Хурсин.

"Ну, что - самое время закон об амнистии принимать... И да, ВА, не забудьте пожать руку" - написала журналист Елена Скидан под фото, где в полицейского распыляет газ участник акции под парламентом.

"Молодой аграрий в Киеве показывает полиции какую высоту стебля кукурузы он вырастил в этом сезоне" - прокомментировал фото с противостояния с полицией Руслан Кошурба.

"Это студенты-аграрии, если что" - пишет Евгений Пархоменко.

Досталось и митингующим.

Фото: facebook.com

Пользователь Джаваншир Ахмедов собрал самые яркие фото.

"Молодые фермеры приехали на митинг" - пишут в соцсетях.

"Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии осуществили зачистку улицы Грушевского. Полицейские задерживали протестующих и применяли к ним физическую силу и спецсредства, - сообщают СМИ. Извините, а Президент будет принимать в этот раз на Банковой побитых сегодня протестующих или высокий прием для побитых касается только тех, которых в 2013-м году побили?" - написал юрист Андрей Портнов.

Кстати, после завершения акции, нападениям подверглись уже не полицейские, а киевляне, которые оказались на пути Нацкорпуса.

"Просто Тесла, которая ехала на зелёный, но в это время колонна нацкорпуса переходила на красный пешеходный переход. Просто разбитое в результате заднее стекло" - написал Александр Черненко.

Напомним, что причина сегодняшней потасовки - якобы то, что митингующие хотели установить палатки, но правоохранители их разобрали. В силовиков летели кирпичи, палки, в глаза им распыляли слезоточивый газ. Те пускали газ в глаза в ответ.

В результате пострадали 17 правоохранителей, 28 протестующих были задержаны.