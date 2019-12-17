Во вторник, 17 декабря, курс гривни на межбанковском валютном рынке поднялся до 23,4575 грн/$1 с 23,5025 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, котировки гривни к концу торгов составили 23,450-23,465 грн/$1, тогда как Нацбанк на 18 декабря установил официальный курс национальной валюты 23,469132 грн/$1.

Также по информации Нацбанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 декабря укрепился до 23,4722 грн/$1 с 23,4809 грн/$1.

Кроме того, в Национальном банке Украины укрепили официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 18 декабря до 23,469132 грн/$1 по сравнению с 23,490376 грн/$1 на 17 декабря 2019г.

Ранее сообщалось, что Нацбанк опустил доллар до 23,47 грн/$, но дал ему откатиться. Что будет дальше.

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