Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что у его ведомства есть догадки о том, кто стоит за пранкером "Джокером", публикующим в сети переписки с политиками. Об этом Баканов сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Есть видение, конечно. Есть оперативная информация, но рекламировать людей, которые стоят за этим, не имеет смысла", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Баканов считает, что фейки и киберугрозы являются ключевыми вызовами для национальной безопасности. "Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело", - сказал Баканов. Глава СБУ подчеркнул, что дезинформация дестабилизирует ситуацию, а в фейковом поле работают не только внутренние силы.

Еще одним ключевым вызовом нацбезопасности Баканов назвал киберугрозы.

"Защита информационных баз, в том числе тех, которые будут в основе программы "Государство в смартфоне" – это приоритет. Совместно с СНБО, Кабинетом министров, киберподразделениями других правоохранительных органов мы сегодня работаем над этим вопросом. То есть, речь идет не только о девайсах, но и о коммуникациях, которые также должны быть защищены", - рассказал Баканов.

Отвечая на вопрос о том, является ли пранкер "Джокер" одним из свидетельств таких угроз, Баканов сказал: "Джокер" – это наше отражение в зеркале. И тут, на мой взгляд, мы больше должны уделять внимания политической культуре в Украине в целом, ведь сегодня пищу "Джокеру" дают именно политики. Мы все должны измениться для того, чтобы он просто остался без работы".

Баканов обратил внимание на то, что "Джокер" стал своеобразным явлением и получил последователей: "Белый рыцарь", "Темный рыцарь"... Но если мы изменимся сами – все они останутся не у дел".

В последнее время в сети стали появляться переписки политиков с пранкером по имени "Джокер". Жертвами его "розыгрышей" становятся депутаты из фракции "Слуга народа" и чиновники.

Напомним, что Джокер обещает поделиться компроматом с Холодницким, но как-нибудь потом. Также мы писали о том, что Арахамия заявил, что купил в подарок пранкеру Джокеру бутылку виски и вручит ее после Нового года.