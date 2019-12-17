Существенные проблемы в государственных "Ощадбанке" и "Укрэксимбанке" были выявлены в результате стресс-тестирования, об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно опубликованному отчету о финансовой стабильности, 60% портфеля государственных банков составляют кредиты 20 известных частных бизнес-групп. Эти кредиты имеют плохое качество и формируют 81% всех неработающих кредитов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". При этом "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" до настоящего времени не смогли урегулировать проблемную задолженность. Уровень корпоративных NPL снизился до 56,8% и все еще существенно превышает показатель частных банков и банков с иностранным капиталом, кроме российских (13,4%).

НБУ сообщает, что новые кредиты указанных банков преимущественно приемлемого качества, однако их кредитная политика должна быть более взвешенной. Банки должны осуществлять эффективную стратегию и придерживаться ее.

Ранее "Страна" писала о том, что НБУ понизил учетную ставку сразу на 2% и разбиралась, как это скажется на курсе гривны.

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