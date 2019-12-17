Внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки должны расследовать перечисление $29 млн бизнесменом Виктором Пинчуком Фонду Хиллари Клинтон. Деньги были выведены из Украины. Депутат подозревает, что средства могли быть украдены у украинцев.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

Он считает, что следствие должно установить, каким образом финансировалась деятельность Фонда Пинчука, который сделал взнос размером в $29 млн в фонд Хиллари Клинтон.

"Вчера украинские правоохранители зарегистрировали уголовное производство номер 12019000000001138. В рамках этого производства мною предоставлены факты, которые и должно проверить и установить следствие. Установление этих фактов также поможет американской стороне провести собственное расследование и установить происхождение денег, полученных Клинтон", - заявил Деркач.

Деркач заявляет, что впервые на схему вывода денег из Украины и финансирование Пинчуком Фонда Клинтон обратило внимание независимое французское интернет-издание Mediapart.

"Общая схема выглядит следующим образом. МВФ одалживает Украине деньги в 2015 году. В этом же году "Кредит Днепр" Виктора Пинчука получает 357 млн грн стабилизационного кредита от НБУ за счет средств Международного валютного фонда. "Дельта банк" получает суммарно кредиты 5 млрд 110 млн грн. Эти деньги банки выводят через австрийский Meinl Bank на оффшоры, а оттуда на фонд Пинчука. Афера с выводом средств подтверждается решением Печерского суда от мая 2016 года. В целом ущерб от этой аферы, в которой были замешаны и другие банки, по мнению суда, составил более $800 млн. Фонд Пинчука перечисляет в Фонд Клинтон, будущего кандидата в Президенты США от Демократической партии, 29 млн долларов", - рассказал нардеп.

Он добавил, что расследование важно провести именно сейчас, пока не закрыты соответствующие структуры; позднее это сделать будет значительно сложнее, так как "по всем косвенным признакам Виктор Пинчук собирается покинуть Украину".

Кроме обращения в правоохранительные органы, Деркач направил официальное письмо на имя сенаторов, а также на личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Также это дело, по словам нардепа, подтверждает необходимость создания международной группы "Стоп коррупция. Друзья Украины", куда помимо американских коллег, могут войти эксперты, журналисты-расследователи и другие компетентные лица.

В пресс-службе фонда Пинчука ответили, что обвинения Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией.

"Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", - говорится в сообщении.

Фонд Виктора Пинчука за 2006-2018 гг. выделил на реализацию различных проектов и программ, согласно его отчетам, около $144 млн. Из этой суммы Clinton Global Initiative было направлено $7,4 млн, в том числе последний раз в 2015 году $0,25 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Деркач обнародовал доказательства того, что НАБУ сливало информацию в посольство США.

Также мы рассказывали, что Олигарх Пинчук купил 24 квартиры вернувшимся из плена морякам.