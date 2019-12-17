Если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о законности национализации Приватбанка, то Национальный банк Украины признает его неплатежеспособным, но сделает все, чтобы сохранить его финансовую стабильность.

Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время презентации декабрьского отчета о финансовой стабильности НБУ, передает Громадскьке.

"Если будут отменять национализацию, это будет означать двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным. Все последующие шаги мы будем координировать с правительством", — сообщила Рожкова.

По ее словам, если апелляционный суд примет отрицательное решение, то оно не будет иметь немедленных хозяйственных последствий.

"Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения мы планируем и мы удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов ... и это осложнит нашу работу в принципе, но это не разрушит нашу финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ", — добавила Рожкова.

Также заместитель главы НБУ отметила, что международные партнеры Украины, отдельно МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для того. Чтобы сохранить финансовую стабильность и вернуть выведенные из ПриватБанка средства вкладчиков.

Напомним, 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности Приватбанка и его национализации. Это дело рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

Ранее сообщалось, что МВФ потребовал разрешить продажу земли и не возвращать Приватбанк Коломойскому.

Также мы писали, что законопроект о невозвращении "Приватбанка" Коломойскому "потерял" важную правку.