Газета "Ведомости" 17 декабря вышла с рекламой часов Hublot на первой полосе и на этой же полосе находится статья "Зеленский пошел на поправки" о децентрализации власти на Украине.

И все бы ничего, но неделю назад телеканал ТНТ начал и в тот же день прекратил показывать в России сериал "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. Из первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине: когда герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирает часы, премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (он произносит ее название как "хубло"), отмечая, что их носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло"?

Владелец "Ведомостей" Демьян Кудрявцев сказал изданию "Подъем", что газета не управляет рекламой, которая выходит на страницах издания. "Да, рекламодатель всегда говорит, на какой полосе он хочет рекламу. Но они (компания Hublot) не могли знать о том, что будет размещено на полосе. А те люди, которые писали статью про Зеленского, не могли знать, какая будет реклама. Это запрещено", - объяснил Кудрявцев, передает Медуза.

"Передаем привет ТНТ. Просто так получилось", - также написала в Facebook редактор "Ведомостей" Ксения Болецкая.

Фото: facebook.com

Напомним, что Зеленский считает большой ошибкой отмену в России сериала "Слуга народа".

Также мы писали о том, что опубликован фрагмент видео сериала "Слуга народа", который вырезали из эфира российского канала.