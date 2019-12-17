Председателя совета директоров Samsung Electronics Co. Ли Сан Хун (Lee Sang-hoon) признали виновным в нарушении прав профсоюзов и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения, передает SWI.

По решению суда, вынесенному во вторник, 64-летний Ли Сан Хун, занимавший пост главного финансового директора Samsung, прежде чем возглавить совет директоров два года назад, нарушал закон, подрывая работу профсоюза в течение нескольких лет.

Всего по этому делу проходили 24 нынешних и бывших сотрудника Samsung, включая топ-менеджеров нескольких подразделений, и все были признаны виновными.

Следствие по этому делу началось еще в 2013 году, когда были раскрыты внутренние документы компании, в которых описывались тактики топ-менеджеров по противодействию работе профсоюзов, пишет The Wall Street Journal. Среди прочего, руководство Samsung собирало личные данные профсоюзных деятелей, в том числе информацию об их семейном положении, личных финансах и психическом состоянии.

Следствие закончилось в 2005 году без предъявления каких-либо обвинений, однако затем было возобновлено, поскольку при расследовании другого дела прокуратура обнаружила новые свидетельства воспрепятствования работе профсоюза в Samsung.

Ли Сан Хун возглавляет совет директоров Samsung с конца 2017 года, и его арест может подорвать процесс принятия решений в компании, отмечают эксперты.

Как глава совета директоров Ли Сан Хун отвечает за проведение ежеквартальных заседаний совета, а также проверку финансовой отчетности Samsung, помимо всего прочего.

Акции Samsung подорожали на 3,7% во вторник, южнокорейский рынок закрылся до объявления решения суда. С начала 2019 года стоимость бумаг взлетела на 46,5%.

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