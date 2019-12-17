Новым американским послом в Украине с высокой долей вероятности может стать Кит Дейтон. Об этом сообщил бывший нардеп Сергей Лещенко, ссылаясь на свои источники в Государственном департаменте США.

Кит Дейтон. Фото: kyivpost.com

По словам источников Лещенко, новый посол "не будет относиться ни к дипломатической службе, ни к политическим назначениям - это будет бывший военный, который хорошо знает Украину".

В данный момент Кит Дейтон руководит центром Маршалла по вопросам безопасности, который базируется в Германии (на американской военной базе в городке Гармиш-Партенкирхен).

Нынешний временный посол Билл Тейлор должен уехать из Украины в январе. Также, как отмечает Лещенко, назначение нового посла займет некоторое время, так как его кандидатура еще не была согласована на уровне Сената.

Источники "Страны", близкие к окружению Трампа и его адвоката Джулиани говорят, что Кита Дейтона лоббируют в Госдепы силы, близкие к демократам. А сами они не в восторге от этой кандидатуры. Поэтому еще вопрос - пройдет ли она Сенат.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS/584

Ранее сообщалось, что экс-посол США в Украине Йованович хотела помешать расследованию против Байдена.

Также мы писали, что посольству США в Украине понравилось, как прошли переговоры в Париже.