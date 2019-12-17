Протестующие против продажи земли и против нового Трудового кодекса премьер-министра Украины Алексея Гончарука активисты из Нацкорпуса разбили стекло автомобиля "Тесла". Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Александр Черненко.

Фото: Facebook/Олександр Черненко

Он рассказал о том, что автомобиль ехал на зеленый, но колонна националистов из "Национального корпуса" начала переходить дорогу на красный, в результате чего у автомобиля разбили заднее стекло.

"Просто Тесла, которая ехала на зелёный, но в это время колонна Нацкорпуса переходила на красный пешеходный переход. Просто разбитое в результате заднее стекло" - написал пользователь.

Скриншот: Facebook/ Олександр Черненко

Напомним, что во вторник, 17 декабря, аграрии и националисты протестуют против снятия моратория на продажу земли, а также против нового трудового кодекса. В стычках с правоохранителями под Радой задержали три десятка протестующих, около 10 полицейских получили травмы.

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