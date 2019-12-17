В качестве основной версии пожара, который произошел на улице Троицкой в Одессе, рассматривается неисправность электропроводки. Об этом во время брифинга рассказал глава Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, сообщает odessa.online.

По словам Беха, эта версия может стать единственной только после окончания всех предварительных экспертиз, в том числе пожарно-технической. "В здании на Троицкой с самого утра работают эксперты из Киева. Личности всех погибших во время пожара предварительно установлены, и со следующей недели тела после ДНК-экспертиз начнут выдавать родственникам для похорон", – отметил глава ГУ НП в Одесской области.

Также, как рассказали члены временной комиссии облгосадминистрации по вопросам ликвидации последствий пожара на Троицкой, в ближайшее время они получат результаты экспертизы, которая покажет, подлежит ли сгоревший дом Асвадурова восстановлению.

На данный момент здание находится под круглосуточной охраной полиции и Нацгвардии. В доме продолжаются следственные действия. Движение по улице Троицкой будет перекрыто до выяснения технического состояния здания.

Напомним, что в ГСЧС Одесской области начались обыски после смертельного пожара в колледже.

Также стало известно, что в Одессе во время пожара в колледже погибли 16 человек, 11 тел будут опознавать по ДНК.