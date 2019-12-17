Сегодня под Верховной Радой впервые со времен МихоМайдана попробовали установить палатки. Полиция их снесла и задержала десятки активистов. Все это сопровождалось драками, а по некоторым данным - и гибелью человека (правда, официально полиция говорит, что умер он не из-за акций протеста).

Костяк акций составили националисты "Нацкорпуса", которые вышли против продажи земли и пытались открыть под Радой палаточный городок.

"Страна" вела онлайн-репортаж с протестов.

Акция была приурочена к заседанию аграрного комитета, который должен был рассмотреть поправки ко второму чтению законопроекта. Однако собрать депутатов сегодня не удалось.

Параллельно в Раде противники земельного закона блокировали трибуну в Раде - это были сторонники Тимошенко и "Оппозиционная платформа". Они призвали продолжать митинги дальше, а Нацкорпус объявил, что остается у парламента бессрочно.

События под Радой показали, что принять законопроект во втором чтении будет задачей непростой.

"Страна" реконструирует сегодняшние события у Рады.

Как началась драка

Акции под Радой начались в 9 часов утра. А к открытию парламента на Грушевского находилось уже несколько тысяч человек.

Это были аграрные ассоциации, профсоюзы (они, к слову, требовали не принимать "людоедский" Трудовой кодекс), а также ряд партий: "Батькившина", "Свобода" и "Нацкорпус".

Именно с националистами дважды и подралась полиция. Первый раз - когда они пытались пронести к Раде палатки. Но позже им удалось их установить - как на улице Грушевского, так и на площади Конституции под Радой.

Изначально протестующие согласовали с властями сцену и две большие белые палатки напротив парламента. Ситуация начала накаляться, после того, как активисты принесли еще армейский палатки и начали рушить асфальт перфоратором на Грушевского.

Фото - Цензор

Второй раз - когда полиция быстрой атакой снесла палатки и задержала 26 активистов (о таком числе заявляют националисты).

Посмотрим, что говорят обе стороны конфликта о причинах стычек.

Глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий признал, что его люди заняли проезжую часть - что и стало причиной для атаки полицейских.

"Что касается самой драки - дебильная абсолютно история. То есть, палатки, которые установили фермеры и парни из Нацкорпуса на Грушевского... Зачищались на самом деле не столько они, сколько люди, которые там находились. Прологом для полиции послужило то, что люди находятся на проезжей части. Хотя сама полиция перекрыла всю Грушевского от Лавры до отеля "Днипро" еще в восемь часов утра. Полиция на самом деле и перекрыла Грушевского. Организовали атаку с трех сторон", - рассказал Билецкий.

Версия полиции не слишком отличается:

"Полицейские демонтировали военные палатки и задержали наиболее активных участников акции в Киеве.

Участники мероприятия не выполняли законных требований правоохранителей, установили на улице Грушевского военные палатки и устроили столкновение: двух полицейских доставили в больницу.

Несмотря на все призывы правоохранителей не нарушать нормы действующего законодательства, организаторы и участники акции не выполнили требования полицейских. Вместо этого они устроили столкновение, применяли дубинки и бросали камни. В результате пострадало двое полицейских, их доставили в больницу (позже стало известно, что пострадавших полицейских уже десять - Ред.).

После этого, несмотря на просьбы сотрудников полиции диалога прекратить противоправные действия, граждане попытались установить еще одну военную палатки, игнорируя предупреждения и предостережения правоохранителей.

В настоящее время полицейские демонтировали палатки. Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка".

На фото и видео драка выглядела куда жестче, чем в рассказал националистов и полиции. В дело с обеих сторон шли газовые баллончики, правоохранители орудовали дубинками, уличные бойцы Билецкого - вывороченной брусчаткой и просто били полицейских руками и ногами.

Вот несколько самых ярких фото и видео со стычек. На них видно, как доставалось полиции.

В Сети обсуждают фото националистов, дерущихся с полицией, и говорят, что они не похожи на аграриев.

"Молодой аграрий в Киеве показывает полиции какую высоту стебля кукурузы он вырастил в этом сезоне", - иронизирует пользователь Руслан Кошурба.

Доставалось и митингующим.

Фото - Джаваншир Ахмедов

Интересно, что позже всех часть задержанных, по сообщению Билецкого, полиция отпустила.

События перед Радой и внутри

Параллельно бойне вокруг палаток шел митинг у Рады. На нем стоял ведущий, который громко комментировал ход стычек, призывая полицию одуматься.

На сцене также отметились те политики, которые против продажи земли. Главным образом - Юлия Тимошенко. Она пообещала, что ее сторонники будут митинговать три дня, включая четверг, когда будет приниматься в целом законопроект о продаже земли.

"Я помню тот фильм "Слуги народа", куда Голоборобько послал МВФ, когда миссия приехала (в ж@пу, - Ред). А что в реальности? И одно из условий МВФ по выдаче Украине очередного долга - снятие моратория на продажу земли", - заявила Тимошенко.

Кроме нее под Радой выступили Билецкий и представитель "Свободы" Кошулинский. Они заявили, что "Зеленский - слуга не народа, а клуба транснациональных компаний".

Один из активистов-противников земельной реформы с трибуны внезапно заявил, что евреи не должны править в Украине.

"Титульная нация должна править в стране. Украинцы должны править в Украине, а не иностранцы. Только украинцы наведут порядок. Я не против евреев. Я против тех евреев, которые лезут в нашу власть. Это наша украинская земля и мы ее хозяева. Слава Украине! Мы победим!" - прокричал националист.

В самом парламенте партия "Батькивщина" с "Оппозиционной платформой" заблокировали трибуну. Их требование - снять с повестки дня земельный законопроект. Нардеп от этой политсилы Вадим Рабинович назвал украинскую землю "Сталинградом", от обороны которой ОПЗЖ не отступит.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахимия назвал протесты под Радой "спектаклем" и сказал, что если так будет продолжаться, политсила инициирует сбор своих сторонников. То есть тоже пригрозил улицей.

В итоге ни заседания ни Рады, ни аграрного комитета сегодня не было. Завтра утром главы фракций встречаются у спикера Дмитрий Разумкова, где будет сверять часы относительно законопроекта о продаже земли. Предварительно его хотят рассматривать в этот четверг. Однако к нему уже поданы тысячи поправок, а потому в этом году его будет трудно успеть принять. Тем более, в такой напряженной обстановке.

С другой стороны, принятие законопроекта - требование МВФ для начала новой кредитной программы.

Также Рада должна рассмотреть еще важные поправки в УПК, которые завершают процесс снятия неприкосновенности с депутатов (в чем многие, если не большинство, нардепов не заинтересовано), а также закон о легализации игорного бизнеса. Вокруг последнего проекта уже развернулась масштабная лоббистская борьба между различными группами во власти. Также свой интерес тут имеет Нацкорпус - его представителей, а также лично Авакова, неоднократно обвиняли в крышевании нелегальных казино. А потому им вообще не нужно, чтоб этот бизнес был легализован.

Не исключено, что одной из основных целей нынешних радикальных протестов является не только срыв принятия закона о земле, но и недопущение окончательного снятия депутатской неприкосновенности и легализации игорного бизнеса.