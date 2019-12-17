В Польше 44-летний гражданин Украины открыл стрельбу, угрожал своему работодателю и требуя заработанных денег. Об этом сообщает Polckie Radio.

Уточняется, что инцидент произошел на территории одной из фирм в Пястуве, которой владеет поляк.

По информации следователей, в день, когда произошло ЧП, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут тот вернулся к работодателю и, угрожая оружием, потребовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела, но никто не пострадал. Владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины арестовали на три месяца, ему грозит наказание в виде лишения свободы не менее чем на три года.

Ранее "Страна" писала о том, что польский Нацбанк насчитал в стране 900 тысяч украинских заробитчан.

Также мы сообщали, что в 2019-м заробитчане переведут в Украину $11,5 млрд. Это меньше, чем в 2018-м.