Середина декабря в Киеве ознаменовалась новым температурным рекордом. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным метеостанции среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отметили метеорологи, по климатической норме данное значение соответствует температуре конца октября.

Как сообщала синоптик Натальи Диденко, в ближайшие сутки в Украине тоже будет аномально как для декабря тепло: днем ​​температура прогреется в отдельных регионах до +15º, осадков не ожидается.

Также мы писали, что синоптики сообщили украинцам, как долго в декабре продержится тепло.