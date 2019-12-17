Сегодня, 17 декабря, в центре Киева погиб человек. По предварительной информации врачей, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома, сообщает полиция Киева.

Перед официальным заявлением полиции появились слухи о том, что человек умер во время акции против снятия моратория на продажу земли. Бывший депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько сообщал о том, что умер один из протестующих. Позже он обновил информацию и рассказал, что мужчина, который умер рядом с протестующими, скончался от остановки сердца.

Также он рассказал об избитом протестующем, который сейчас в тяжелом состоянии.

Скриншот: Facebook/ Дмитро Лінько

В полиции рассказали, что сегодня, 17 декабря, в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций против продажи земли) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете "скорой" мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Стоит отметить, что смерть мужчины наступила еще до того, как под Радой начались столкновения с полицией.

Напомним, что в Киеве во вторник на улице Грушевского с самого утра проходила акция протеста националистов против земельной реформы.