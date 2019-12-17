Правительство Российский Федерации расширило список украинцев, в отношении которых страна вводит санкции. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

В список попали Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигальтьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер. Это депутаты Одесского горсовета, большинство из которых близки к мэру Труханову или к его бывшему деловому партнеру Владимиру Галантернику.

Но их коллеги по горсовету считают, что попали они в список за голосование о признании России страной-агрессором в феврале 2016 года. Правда, странно, что в РФ вспомнили об этом только спустя почти 4 года.

Стоит напомнить, что сам Труханов и Галантерник значатся в санкционном списке РФ ещё с прошлого года.

Ранее сообщалось, что Россия исключила из списка санкций представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе и гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа.

Напомним, что правительство Медведева также расширило ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров из Украины.

Список запрещенного к ввозу в РФ с Украины, пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские пробки и трубки, грелки, спринцовки, радиаторы, части насосов и котлы центрального отопления.

Как мы писали, сегодня Кабинет министров Украины подготовил новые санкции против предприятий в "ЛДНР".