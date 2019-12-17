Во время того, как под Верховной Радой Украины в Киеве протестуют против нового Трудового кодекса и снятия моратория на продажу земли, Владимир Зеленский - президент Украины - находится с деловым визитом в столице Азербайджана - Баку. Во время того, как под Радой начались стычки протестующих с полицией и произошло несколько драк, Зеленский в Баку рассматривал ассортимент украинского магазина - сыры, колбасу, йогурты и сок. Об этом говорится в официальном канале Зеленского в Telegram.

Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

Президент посетил один из магазинов с украинскими продуктами Ukrayna Mahsullari.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан" - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy / Official

Ранее "Страна" писала, что аграрии, которые протестуют против продажи земли, перекрыли дороги в 10 областях.

Также мы рассказывали, что отец Зеленского объяснил, в каком случае его сын согласится пойти на второй президентский срок.