Вечернее заседание Рады открыли и сразу же закрыли. Сегодня парламент уже не работает
Вечернее заседание Верховной Рады было открыто спикером Дмитрий Разумков в 16:00 и сразу же закрыто. Сегодня парламент работать уже нет будет. Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Кстати, сегодня во время заседания Верховной Рады председатель Дмитрий Разумков заявил о досрочном закрытии утреннего пленарного заседания парламента из-за стычек возле здания парламента, связанных с земельным вопросом. При этом земельных законопроектов на повестке дня не было.
Напомним, что после перерыва нардепы собирались на внеочередное заседание аграрного комитета.
В это время Под Радой полиция с боем разобрала палатки, есть раненые и задержанные. "Страна" ведет онлайн-трансляцию события.
Также Юлия Тимошенко заявила, что оппозиция не даст сегодня провести заседание Рады.