Вечернее заседание Верховной Рады было открыто спикером Дмитрий Разумков в 16:00 и сразу же закрыто. Сегодня парламент работать уже нет будет. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Кстати, сегодня во время заседания Верховной Рады председатель Дмитрий Разумков заявил о досрочном закрытии утреннего пленарного заседания парламента из-за стычек возле здания парламента, связанных с земельным вопросом. При этом земельных законопроектов на повестке дня не было.

Напомним, что после перерыва нардепы собирались на внеочередное заседание аграрного комитета.

В это время Под Радой полиция с боем разобрала палатки, есть раненые и задержанные. "Страна" ведет онлайн-трансляцию события.

Также Юлия Тимошенко заявила, что оппозиция не даст сегодня провести заседание Рады.