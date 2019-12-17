Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что может призвать избирателей "Слуги народа" выйти на улицы из-за блокировки трибуны Рады представители "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь!".

По его словам, оппозиционные фракции блокируют трибуну, из-за чего нельзя проводить заседания. При этом у "Слуги народа" есть достаточное количество голосов для работы.

"Возможно нужно обращаться к нашим избирателям, чтобы они это выяснили, как они сейчас делают, давление через улицу. Нужно нашим избирателям тоже сказать, приходите и говорите наши депутатам других фракций, что нельзя просто останавливать работу высшего законодательного органа страны из-за того, что кому-то что-то не нравится", - заявил Арахамия.

Как сообщалось, во вторник, 17 декабря, представители "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь!" заблокировали трибуну Рады.

Перед этим, как сообщала "Страна", под Верховной Радой во время митинга против продажи земли и нового трудового кодекса Гончарука, началась драка. Был распылен перцовый газ. Уже известно о пострадавших, в том числе полицейских.

Также мы писали, что под Радой задержали три десятка протестующих, около 10 полицейских получили травмы в драках. Фото.