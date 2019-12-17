Причиной смерти дальнобойщиков, которых без признаков жизни обнаружили возле придорожного кафе Николаева, стало употребление критической дозы алкоголя. Об этом сообщается на сайте ГУНП Николаевской области.

Уточняется, что в крови умерших обнаружили примерно по 3,5 промилле алкоголя, что является критической дозой.

"По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших, было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 декабря по ул. Одесское Шоссе умер 54-летний дальнобойщик. При осмотре грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще троих дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре дальнобойщик почувствовал себя плохо, свернул на обочину и умер за рулем.

Также мы сообщали, что в Германии украинскому дальнобойщику, который пьяным сбил копа насмерть, дали меньше трех лет тюрьмы.