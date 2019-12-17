Названа причина загадочной смерти двух дальнобойщиков после обеда в придорожном кафе под Николаевом
Причиной смерти дальнобойщиков, которых без признаков жизни обнаружили возле придорожного кафе Николаева, стало употребление критической дозы алкоголя. Об этом сообщается на сайте ГУНП Николаевской области.
Уточняется, что в крови умерших обнаружили примерно по 3,5 промилле алкоголя, что является критической дозой.
"По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших, было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ не выявлено", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 декабря по ул. Одесское Шоссе умер 54-летний дальнобойщик. При осмотре грузового автомобиля был обнаружен мертвым и его 38-летний напарник. Также скорая забрала еще троих дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.
Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре дальнобойщик почувствовал себя плохо, свернул на обочину и умер за рулем.
Также мы сообщали, что в Германии украинскому дальнобойщику, который пьяным сбил копа насмерть, дали меньше трех лет тюрьмы.