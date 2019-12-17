В процессе реформирования Службы безопасности Украины (СБУ) приоритетом станет контрразведывательная деятельность. Расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Государственное Бюро финансовых расследований. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в интре.

При этом Баканов добавил, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, упреждать их.

"Но если говорить о расследовании, то этим в перспективе, очевидно, будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований (ГБР)", - сказал глава СБУ.

При этом он подчеркнул, что Служба в целом в своей работе сосредоточится на контрразведке. "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить", - отметил глава СБУ.

Отметим, что перед вторым туром президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.

Как сообщала "Страна", начальник СБУ Иван Баканов назвал себя верующим человеком и сообщил, что он ходит в храм Украинской православной церкви.

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил глава СБУ.

Напомним, что в НАБУ открыли еще одно уголовное дело против экс-главы СБУ Грицака.