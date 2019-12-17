В так называемой "Луганской народной республике" ("ЛНР") примут закон о расширении "государственной границы республики" до административных границ Луганской области Украины. Об этом заявил "глава республики" Леонид Пасечник, передает "Донецкое агентство новостей".

Он заявил о том, что Луганск решил сделать так вслед за так называемой "ДНР", где недавно был принят закон о "государственной границе", в котором боевики объявили своей территорией всю Донецкую область по административным границам Украины.

Подписывая документ, "глава "ДНР" Денис Пушилин указывал, что закон абсолютно логичен, понятен и нужен республике для внутреннего пользования. Он объяснял установление границ республики в рамках целой Донецкой области тем, что в 2014 году референдум о самоопределении республики проходил на территории всей области.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ЛНР" заявили, что Украина возвращает свои силы к Золотому и Станице Луганской.

Тажке мы рассказывали, что Пристайко снова заговорил о введении миротворцев на территорию "ДНР" и "ЛНР".