Конституционный суд Украины признал не противоречащим Конституции законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы. Об этом сообщает сообщает телеграм-канал "Политика страны".

По сообщению источника, суд признал конституционным, но с предостережениями проект изменений в Конституцию касательно перехода на пропорциональную систему выборов и сокращения числа депутатов Рады до 300 человек.

Однако, по регламенту Рады признание проекта конституционным с предостережениями, запускает всю процедуру с самого начала: нужно будет устранить выявленные недостатки и подать законопроект в КСУ заново.

Напомним, в начале сентября Рада направила в КСУ внесенный в парламент президентом Владимиром Зеленским законопроект о сокращении парламента до 300 нардепов и переходе на пропорциональную систему выборов.

В частности, Зеленский предлагает в ст.76 Конституции закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно нынешней редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (данная норма не меняется).

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

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