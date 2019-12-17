Правительство России, которое сегодня расширило санкции против Украины, исключило из списка представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе и гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа. Об этом сказано на официальном портале правовой информации РФ.

Напомним, что правительство Медведева расширило ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров из Украины. Список запрещенного к ввозу в РФ с Украины, пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские пробки и трубки, грелки, спринцовки, радиаторы, части насосов и котлы центрального отопления.

Также мы писали о том, что Лавров хотел узнать у Трампа, готовы ли США снять санкции с РФ в обмен на "прогресс по Украине".

Кроме того, Комитет Сената США отложил рассмотрение новых санкций против России.