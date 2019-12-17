В среду утром состоится заседание аграрного комитета. Его могут сделать открытым для журналистов
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что оппозиция не даст провести сегодня заседание Рады после перерыва. Об этом она сообщила журналистам в здании парламента.
По ее словам, завтра в 9:00 снова состоится заседание аграрного комитета, на котором попробуют прийти к согласию, чтобы сделать заседание комитета открытым (главное требование). Также, как отмечает Тимошенко, во время сегодняшнего заседания аграрного комитета депутаты от "Слуги народа" улыбались и голосовали за рассмотрение закона о земле.
Тимошенко добавила, что сегодня заседания не будет, его откроют после перерыва и сразу закроют. Об этом ей сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков.
"Я хочу обратиться к народу Украины. Да, мы им ("слугам народа" - Ред.) не дадим сегодня провести сессию, это правда, они сегодня не будут ничего рассматривать. И это пообещал глава Верховной Рады (Дмитрий Разумков - Ред.) пока мы не проведем еще одни консультации", - заявила она.
Ранее сообщалось, что "Батькивщина" заблокировала трибуну Рады из-за земельного вопроса.
Также мы писали, что в "Батькивщине" назвали причину внеочередного заседания аграрного комитета, на которое не пустят журналистов.