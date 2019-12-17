Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что оппозиция не даст провести сегодня заседание Рады после перерыва. Об этом она сообщила журналистам в здании парламента.

По ее словам, завтра в 9:00 снова состоится заседание аграрного комитета, на котором попробуют прийти к согласию, чтобы сделать заседание комитета открытым (главное требование). Также, как отмечает Тимошенко, во время сегодняшнего заседания аграрного комитета депутаты от "Слуги народа" улыбались и голосовали за рассмотрение закона о земле.

Тимошенко добавила, что сегодня заседания не будет, его откроют после перерыва и сразу закроют. Об этом ей сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков.

"Я хочу обратиться к народу Украины. Да, мы им ("слугам народа" - Ред.) не дадим сегодня провести сессию, это правда, они сегодня не будут ничего рассматривать. И это пообещал глава Верховной Рады (Дмитрий Разумков - Ред.) пока мы не проведем еще одни консультации", - заявила она.

Ранее сообщалось, что "Батькивщина" заблокировала трибуну Рады из-за земельного вопроса.

Также мы писали, что в "Батькивщине" назвали причину внеочередного заседания аграрного комитета, на которое не пустят журналистов.