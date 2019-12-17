Бывших высокопоставленных чиновников от "Народного фронта" лишили государственной охраны. Об этом "Стране" стало известно из своих источников в правоохранительных органах.

Речь идет об экс-премьере Арсении Яценюке и бывшем секретаре СНБО Александре Турчинове.

Яценюк ушел с поста премьера весной 2016 года, Турчинов – недавно, после избрания президентом Владимира Зеленского.

То есть, как минимум в случае с Яценюком, его как частное лицо охраняли за счет государства более трех лет. Что противоречит закону (по нему бывшие чиновники не имеют право на госохрану за исключением президентов).

При этом, по данным источника "Страны", до сих пор государственная охрана предоставляется бывшему министру обороны Степану Полтораку, экс-главе СБУ Василию Грицаку и его бывшему заму Маликову.

По закону, пожизненным правом на личную охрану от государства пользуются лишь президенты и их семьи. С единственным исключением – если президент ушел с поста после импичмента.

Таким образом, право на госохрану за Петром Порошенко сохраняется.

Ранее в СБУ не стали рассказывать, снята ли госохрана с уехавшего в Израиль Бабченко.

Недавно главу ОП Андрея Богдана заподозрили в незаконном использовании номеров прикрытия и госохраны.